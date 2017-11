Titan Comics realizzerà un nuovo fumetto dedicato a Bloodborne

Dopo le serie a fumetti dedicate a Wolfenstein 2 The New Colossus The Evil Within 2 , Titan Comics ha annunciato la realizzazione di un nuovo Comic Book dedicato a Bloodborne. L'uscita è prevista per febbraio 2018.

Intitolato Bloodborne: The Death of Sleep, il fumetto racconterà la storia di un Cacciatore senza nome che si aggira per le strade Yharnam facendo ciò che gli riesce meglio: andare a caccia di bestie feroci e risolvere misteri.

La storia sarà scritta da Ales Kot, mentre le illustrazioni saranno curate da Piotr Kowalski. Al momento non è stato fornito nessun dettaglio sulla linea temporale in cui avrà luogo la vicenda, ma gli autori promettono la presenza dei tipici ingredienti che caratterizzano l'immaginario di Bloodborne.

Ricordiamo che l'appuntamento con Bloodborne: The Death of Sleep è fissato per febbraio 2018.