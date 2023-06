Titan: il papà di Ultima, Richard Garriott, ricorda le vittime della tragedia

Come abbiamo appurato nelle scorse ore, purtroppo l'equipaggio del Titan è morto a seguito di una implosione dopo aver passato giorni sul fondo dell'oceano. Richard Garriott, autore di Ultima, ha scritto una lettera di cordoglio in qualità di Presidente dell'Explorers Club.

Garriott non è solo l'autore della serie Ultima ma anche un esploratore, il primo a scendere a più di 3.000 metri di profondità con un sommergibile, ad aver vissuto nello spazio e ad aver visitato tutti e due i poli. A seguito di queste grandiose imprese, Garriott è stato nominato Presidente di The Explorers Club e nelle scorse ha scritto una lettera per ricordare i colleghi esploratori:

"Cari compagni, colleghi, amici e famiglie. Il mio cuore è a pezzi: sono triste nel dover condividere con voi questa notizia, i nostri amici e membri di The Explorers Club sono scomparsi a seguito dell'implosione del sommergibile Titan nei pressi dei resti del Titanic. Siamo addolorati per le famiglie, gli amici e gli affetti di coloro che purtroppo non sono riusciti a salvarsi. Il loro ricordo vivrà per sempre e continuerà a ispirare grandi imprese."

Il Titan è inizialmente scomparso nel nulla dopo essere sceso in profondità, solo nelle scorse ore si è appreso purtroppo che il sommergibile è imploso causando la morte dell'intero equipaggio, in quella che verrà ricordata come una delle più grandi tragedie degli ultimi anni.