Titan Quest arriverà su Nintendo Switch a fine luglio

Titan Quest è stato un grande successo su PC, console e dispositivi mobile e sarà finalmente disponibile anche su Switch il 31 Luglio 2018, per l'occasione il publisher THQ Nordic ha pubblicato un trailer della versione destinata alla piattaforma Nintendo.

Dal co-creatore di Age of Empire, Brian Sullivan, e dallo sceneggiatore di Braveheart, Randall Wallace, arriva un action role playing game ambientato in Grecia, Egitto e Asia. I Titani sono evasi dalla loro prigione eterna, scatenando il caos sulla terra. Gli dei sono alla ricerca di un eroe che possa invertire la rotta in un’epica lotta che determinerà il destino di entrambi gli uomini e gli dei. Sei pronto ad affrontare questa sfida?

Esplora l’Antico Mondo

Sblocca misteri arcani mentre scopri leggendarie location

Conquista i Mostri della Leggenda

Scontrati con mitiche bestie in una campagna guidata dalla storia che determinerà il destino di tutta l'esistenza

Personaggi Personalizzabili

Personalizza i tuoi personaggi con 28 classi e circa 1000 pezzi di unici e leggendari oggetti per creare un potentissimo campione

Online Multiplayer Gameplay

Affronta altri giocatori per arricchire la storia, attraverso un gameplay cooperativo online da 2 a 6 giocatori

Controlli e interfaccia utente della console

interfaccia utente e controlli personalizzati per un'esperienza ARPG perfetta utilizzando un gamepad

Grafiche Rimasterizzate

Texture interamente ricreate per un’esperienza Titan Quest al passo con i tempi