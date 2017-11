Lo youtuber Monkiedude22 ha pubblicato un video gameplay dicatturato a 4K e a 60 FPS su. Il filmato ci permette di vedere in azione i miglioramenti tecnici introdotti con il supporto alla nuova console Microsoft.

Come potete vedere in cima alla notizia, Titanfall 2 riesce a girare a 4K e a 60 FPS su Xbox One X, offrendo un'esperienza di gioco fluida e di grande impatto visivo. Se volete conoscere i dettagli tecnici dell'aggiornamento che ha introdotto il supporto alla nuova console Microsoft, potete leggere direttamente le parole del Lead Producer di Titanfall 2.

