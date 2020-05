Titanfall 2: ex Respawn critica EA per averlo lanciato subito dopo Battlefield 1

Pochi mesi dopo aver lasciato Respawn, Drew McCoy è tornato sulla spinosa questione dell'insuccesso commerciale di Titanfall 2 per criticare la strategia attuata da Electronic Arts nella scelta di lanciare lo sparatutto sci-fi una settimana dopo l'approdo sul mercato di Battlefield 1.

Intervistato dalla redazione di MP1st, McCoy ha affrontato l'argomento per ribadire la sua contrarietà alla decisione presa da EA di pubblicare quasi in contemporanea due titoli che, come Titanfall 2 e Battlefield 1, avrebbero dovuto ritagliarsi uno spazio di visibilità nel medesimo genere di riferimento, ovvero gli FPS competitivi, e quindi farsi concorrenza a vicenda: "Penso che ci abbia fatto male, nel senso che i giochi competitivi multiplayer rappresentano un'esperienza quasi totalizzante per i giocatori".

L'ex dirigente di Respawn, e attuale direttore della neonata software house per giochi tripla A Gravity Well, riflette poi sui motivi che hanno determinato l'insuccesso commerciale del progetto di Titanfall 2 per spiegare che "se non riesci a piazzare il tuo sparatutto nella classifica dei primi cinque FPS più giocati online, il tuo titolo viene additato automaticamente come 'gioco morto' dalla community e diventa quasi una profezia che si autoavvera. I giocatori vengono convinti dal passaparola tra amici, è un sistema che spinge la massa a scegliere di partecipare allo sparatutto più popolare".

Nel frattempo, Vince Zampella e Respawn si preparano all'EA Play del 12 giugno per presentare il loro prossimo videogioco in arrivo su PC e console (si presume anche su PS5 e Xbox Series X), anticipando però che non si tratterà di Titanfall 3.