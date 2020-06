Titanfall 2 è più giocato di tutti i Battlefield messi insieme su Steam

Titanfall 2 è stato lanciato su Steam la scorsa settimana, da quando è sbarcato sul marketplace di Valve il gioco sembra godere di una nuova giovinezza, come testimoniano i primi numeri registrati in questi giorni.

Titanfall 2 segna una media di oltre 9.000 giocatori attivi in contemporanea, ovvero più di tutti gli episodi di Battlefield metti insieme con Battlefield V fermo a 1.700 giocatori e Battlefield 1 a quota 1.200 giocatori mentre Star Wars Battlefront 2 supera di poco quota 3.000 utenti attivi.

Numeri comunque relativamente piccoli quelli di Titanfall 2 ma che testimoniano un discreto interesse verso il gioco di Respawn Entertainment, purtroppo mai baciato dal successo commerciale sperato, anche a causa della scelta di Electronic Arts di lanciarlo sul mercato a una settimana di distanza da Battlefield 1 nel 2016, decisione che non ha premiato il gioco e fortemente criticata anche da ex membri della compagnia.

Chissà che questi numeri non convincano EA a finanziare Titanfall 3, attualmente il progetto non sembra essere in sviluppo, con Respawn impegnata secondo i rumor su Star Wars Jedi Fallen Order 2 e su un progetto ancora da annunciare.