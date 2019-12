Titanfall 2 gratis con PlayStation Plus: la media giocatori PS4 a quota 68.000 utenti

Da ormai qualche giorno, sono disponibili i giochi gratis PlayStation Plus di dicembre: tra i titoli offerti agli abbonati al servizio Sony troviamo anche Titanfall 2.

Sviluppato dal team di Respawn Entertainment, il gioco ha compiuto il proprio esordio sul mercato videoludico nel corso dell'autunno 2016. A circa tre anni di distanza, il First Person Shooter è ora a gratuitamente a disposizione dei videogiocatori PlayStation 4 che dispongano di un abbonamento PlayStation Plus attivo. A quanto pare, l'ingresso di Titanfall 2 nella line-up PS Plus di dicembre è stato accolto dall'utenza Sony con un certo entusiasmo. Secondo quanto segnalato da Jeuxvideo, infatti, la media giocatori su PS4 ha subito una repentina impennata nel corso dell'ultima settimana. In particolare, il valore sarebbe passato da circa 1.500 a ben 68.000 utenti!

Se ancora non avete provato con mano il sequel realizzato da Respawn per la propria IP, segnaliamo che, per ogni dettaglio in merito al titolo, potete trovare sulle pagine di Everyeye la nostra recensione di Titanfall 2. Restando in ambito PlayStation Plus, ricordiamo inoltre che, accanto all'FPS, la line-up di giochi gratis di dicembre per PlayStation 4 include anche Monster Energy Supercross - The Official Videogame: i titolo potranno essere scaricati sino a lunedì 6 gennaio 2020.