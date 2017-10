Titanfall 2: il lead producer ci parla delle migliorie su Xbox One X

In una recente intervista ai microfoni di Xbox Wire, Drew McCoy, Lead Producer di, ha parlato del supporto ae dei benefici di cui il gioco potrà godere sulla nuova console di

Lo sviluppatore conferma la presenza del Superscaling dinamico, che spingerà il titolo a sfruttare sempre il 100% della GPU. "Abbiamo aumentato il tetto massimo della risoluzione e dei dettagli su Xbox One X. Ciò significa che il gioco emetterà sempre un segnale in 4K, ma altererà dinamicamente la risoluzione in base al carico della GPU al fine di assicurare un framerate stabile. Inoltre, abbiamo introdotto dalla versione PC il Superscaling dinamico che entrerà in gioco quando neanche i 2160p riusciranno a sfruttare la GPU al 100%. I giocatori trarranno benefici da questi miglioramenti sia nella campagna single player che online. [...] Titanfall 2 su Xbox One X presenta un'immagine notevolmente più chiara e rifinita. Gli utenti noteranno un sacco di dettagli nel mondo, il tutto riuscendo a mantenere i 60 fps necessari per un gameplay fluido. Non vedrete nessun calo neanche quando ci saranno più titani a schermo impegnati in battaglia".