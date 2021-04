Titanfall 2, numero di giocatori record su Steam grazie ad Apex Legends

Dopo oltre due anni dal lancio, Respawn Entertainment si è finalmente decisa a portare un pizzico di Titanfall in Apex Legends, due giochi che ricordiamo essere ambientati nello stesso universo.

La Stagione 9 del battle royale introdurrà la Leggenda Valkirye, figlia di un pilota di Titani che abbiamo affrontato durante la campagna di Titanfall 2. Il corto con il quale è stata presentata mostra un possente Northstar in azione e più di un personaggio dell'FPS datato 2016, e ha generato un forte moto nostalgico nei cuori dei fan del gioco. In attesa del lancio della Stagione 9 di Apex Legends fissato per il 4 maggio, la mossa di Respawn si sta già rivelando vincente, poiché ha prodotto un forte aumento d'interesse anche nei confronti di Titanfall 2, che non aveva mai avuto così tanti giocatori su Steam.

Come si evince dai dati condivisi da SteamCharts, il picco dei giocatori connessi in contemporanea si aggira intorno ai 16 mila da una settimana. Neppure al lancio (avvenuto su Steam nel giugno del 2020) Titanfall 2 era arrivato a tanto, fermandosi a 13.427 utenti collegati contemporaneamente, mentre nelle settimane precedenti al reveal della Stagione 9 di Apex Legends non superava i 2 mila.

Fa senza dubbio piacere osservare il rinnovato interesse nei confronti di uno sparatutto di egregia fattura come Titanfall 2. In questi giorni, tra l'altro, il gioco può essere acquistato su Steam al prezzo scontato di 7,49 euro. È inoltre incluso nella sottoscrizione ad EA Play (3,99 euro mensili oppure 24,99 annui).