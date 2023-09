Titanfall 2 risorge su Steam: in sconto a 2.99 euro e riaprono i server multiplayer

Titanfall 2, non è un mistero, non ha mai riscosso il successo sperato, nel 2016 il gioco di Respawn è stato lanciato insieme a Battlefield 1, una scelta che molti hanno faticato a comprendere e che ha penalizzato le vendite e la visibilità del sequel di Titanfall.

Il gioco però non ne vuole sapere di tirare le cuoia e anzi, sembra essere più vivo che mai grazie ad un aggiornamento pubblicato alla fine della scorsa settimana e che ha ripristinato il multiplayer online su Steam.

Insieme a questo update è arrivato un corposo sconto, con Titanfall 2 in vendita a 2.99 euro per tutto il weekend, due mosse che hanno fatto bene al gioco, che nel weekend ha raggiunto un picco di 23.000 giocatori in contemporanea, vicino al picco massimo del 2021, quando i giocatori connessi in contemporanea erano 27.000 su Steam.

Nell'ultimo mese, Titanfall 2 ha ottenuto oltre 9.000 nuove recensioni, quasi tutte (oltre il 95%) positive, niente male per un gioco uscito ben sette anni fa. Non sappiamo quante copie abbia venduto Titanfall 2 ma si stima che su Steam siano stati raggiunti almeno i quattro milioni di download.

La speranza è che EA possa valutare questi numeri per continuare a portare avanti la serie.