Titanfall 2 sta per tornare? Patch ripristina l'online dopo anni, indizi in Apex Legends

Per Titanfall 2 potrebbe star bollendo qualcosa in pentola, con Respawn Entertainment che improvvisamente sta dimostrando di avere un occhio di riguardo per il suo sparatutto pubblicato ormai quasi 7 anni fa.

Come segnalato anche su reddit, Titanfall 2 ha ricevuto nelle scorse ore la prima major patch dopo anni di silenzio da parte di Respawn. L'aggiornamento introduce una serie di cambiamenti abbastanza anomali per un titolo che era stato apparentemente abbandonato dagli sviluppatori, tanto da diventare quasi ingiocabile a causa dell'intrusione degli hacker. Queste le modifiche apportate con l'ultima patch:

Correzioni al matchmaking e ai server , rendendo il gioco stabile e di nuovo completamente giocabile;

, rendendo il gioco stabile e di nuovo completamente giocabile; Le partite private sono fuori dalla fase beta;

Modifica della geometria su alcune mappe, il che risolve alcuni problemi tecnici ed exploit. I piccoli peluche di Nessie con i martelli sono stati inseriti in questi punti come easter egg o una sorta di "firma";

Aggiunte nuove e vecchie modalità di gioco in una playlist a rotazione, che da allora si aggiorna regolarmente;

Aggiunta di nuove armi per la modalità di gioco 1v1 Colloseum, gli equipaggiamenti ruotano regolarmente da allora.

Un'ulteriore indizio è costituito da uno strano teaser nelle ultime patch notes di Apex Legends, che contengono una "Trasmissione Nessie" con 3 codici che sono stati già decifrati. I codici sono riferimenti alle date di uscita di Titanfall 1, Titanfall 2 e Apex Legends. Il settimo anniversario di Titanfall 2 sarà il 26 ottobre e coinciderà in sostanza con la fine della stagione di Apex Legends il 31 ottobre.

A tutto questo va a sommarsi il fatto che Titanfall 2 è fortemente scontato su Steam, ed è venduto a soli 2,99 euro, il prezzo più basso di sempre per lo shooter. Questo ha fatto sì che la playerbase stia godendo nelle ultime ore di un grande boost di utenti. Gli indizi cominciano ad essere davvero numerosi, ma non sappiamo ancora con esattezza cosa stia tramando Respawn.