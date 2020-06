Titanfall 2: l'uscita su Steam dà nuova vita al gioco, Titanfall 3 si farà?

Che Respawn Entertainment non sia attualmente al lavoro su Titanfall 3 è ormai una certezza, ma i recenti avvenimenti potrebbero dare la giusta motivazione al team per aggiungere il progetto a quelli in sviluppo prossimamente.

Titanfall 2 è infatti approdato su Steam come tanti altri giochi Electronic Arts nel corso delle ultime settimane e questa operazione sta facendo conoscere il gioco a molti utenti che l'avevano ignorato all'uscita per il semplice fatto che non fosse disponibile sul client Valve. Mentre vi scriviamo il gioco vanta poco meno di 8.000 utenti attivi sui server con un picco massimo di 8.393 giocatori. Non si tratta di cifre astronomiche, ma di un numero sufficiente a far rientrare il secondo capitolo dello sparatutto in prima persona a base di robottoni tra i 100 giochi più popolari del momento su Steam.

Insomma, non è da escludere che questo rinnovato interesse dei giocatori verso la serie possa spingere il team di Respawn a non lavorare solo al sequel di Star Wars Jedi Fallen Order e al supporto di Apex Legends, il battle royale free to play ambientato proprio nell'universo di Titanfall.

Vi ricordiamo che di recente anche Dead Space 3 e Mass Effect Andromeda hanno fatto il proprio debutto su Steam e sono tutti disponibili in forte sconto per un periodo di tempo limitato.