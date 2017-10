Titanfall 2: al via l'evento di Halloween, disponibile il nuovo aggiornamento

ha pubblicato il nuovo aggiornamento di, denominatoe incentrato sulla festa di Halloween. L'update gratuito è ora disponibile per il download su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Trick and Treats porta in dote tre skin di Halloween per le armi R.201, Car e Spitfire, oltre a nuove varianti Elite per Mastiff, L-Star e Sidewinder. Inoltre, è prevista una nuova modalità di gioco, la quale però dovrebbe essere attivata nel corso del weekend e per questo non ancora accessibile.

Titanfall 2 è stato pubblicato a ottobre 2016, negli ultimi dodici mesi Respawn ha pubblicato numerosi contenuti aggiuntivi gratuiti per espandere l'esperienza di gioco, il supporto dovrebbe continuare anche nel corso del 2018.