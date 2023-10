Titanfall 3 annunciato a fine ottobre? Un teaser ridotto circola sui social

In queste ore sta circolando sui social un teaser ridotto di Titanfall 3, un video apparentemente non completo che mostrerebbe solamente le fasi finali di una clip realizzata per l'annuncio del nuovo gioco di Respawn. Ci dobbiamo credere?

Il teaser in realtà non mostra nulla ma solamente una data, quella del 27 ottobre 2023, associata ad un "Worldwide Reveal" che farebbe pensare all'annuncio d Titanfall 3 previsto per la fine di questo mese. Fine, tutto qui. Difficile dire quanto ci sia di vero, certo è che la clip sta circolando sui social anche se nessun insider o leaker affermato ha condiviso il video e questo genera più di qualche dubbio.

Secondo alcune voci, Titanfall 3 è effettivamente esistito ma nel 2017 il gioco sarebbe stato cancellato dopo essere rimasto in sviluppo per 10 mesi, con Respawn che ha utilizzato il lavoro svolto come base per dare vita al Battle Royale Apex Legends, sulla scia del successo di PUBG e Fortnite.

Respawn si è detta interessata a realizzare Titanfall 3 a patto di "avere la giusta idea", al momento però lo studio sta sviluppando nuovi progetti su Star Wars oltre alle nuove stagioni di Apex Legends, dunque non sappiamo quanto spazio ci sia effettivamente per un nuovo Titanfall.