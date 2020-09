Titanfall 3 esiste davvero? Un leaker di Apex Legends ne è sicuro

Da tempo si parla di un possibile Titanfall 3, tuttavia ad oggi il gioco non è mai stato annunciato e Respawn sembra impegnata su altri progetti come Star Wars Jedi Fallen Order 2 e Medal of Honor Above and Beyond. Ma il nuovo Titanfall sembra esistere davvero...

La voce è stata riportata recentemente anche da TheNeon_Beast, insider piuttosto attivo nella community di Apex Legends, gioco targato Respawn. A riprendere il Tweet (poi rimosso) è stato anche Biast12, altro leaker di Apex Legends molto conosciuto e affidabile, il quale non solo ha condiviso il messaggio ma ha aggiunto di tenere gli occhi aperti... anche questo Tweet è stato però cancellato.

Chiaramente non bastano questi indizi per capire se Titanfall 3 esista davvero oppure no, certo il fatto che popolari leaker di Apex Legends si siano sbilanciati pubblicamente farebbe pensare al fatto che entrambi siano a conoscenza del progetto, ma si tratta solamente di una ipotesi prova di fondamento.

Come detto, Respawn è al lavoro su vari titoli e sta sperimentando con la VR con Medal of Honor Above and Beyond, oltre a continuare a supportare Apex Legends, Battle Royale di successo con oltre 50 milioni di giocatori registrati. Titanfall 2, lanciato alla fine del 2016, ha faticato a riscuotere il successo commerciale sperato nonostante l'ottima accoglienza ricevuta dalla critica, colpa secondo molti di un lancio non proprio a fuoco, a pochissima distanza dal ben più popolare Battlefield 1.