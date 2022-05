Titanfall 3 esiste? Gamestop Germania accetta preordini, anche per FIFA 23!

Nel corso dell'autunno 2021, il team di Respawn aveva discusso di un eventuale Titanfall 3, lasciando però intendere che la serie fosse entrata in una lunga fase di pausa.

A far emergere dubbi in proposito, interviene però ora un peculiare avvistamento. In quel della Germania, infatti, una filiale di Gamestop sta al momento accettando preordini per il titolo, mai annunciato ufficialmente! La prima segnalazione era apparsa su Reddit già diversi mesi fa, ma ora altri utenti del noto forum hanno provveduto a condividere la notizia, allegando foto della sezione preordini del negozio.

Come potete verificare in calce a questa news, nello scatto condiviso dal videogiocatore, sugli scaffali dello store sono effettivamente presenti box dedicati a Titanfall 3, oltre che a FIFA 23. Secondo quanto riferito dall'appassionato, il Gamestop tedesco avrebbe persino accettato il preordine del titolo, con tanto di acconto di 10 euro, confermando che il gioco di Respawn Entertainment dovrebbe debuttare nel corso dell'autunno del 2022. Il commesso, riferisce il cliente, non avrebbe però saputo indicare una data più precisa per il presunto esordio di Titanfall 3.



Al momento, inutile ricordarlo, Respawn non ha in alcun modo confermato l'esistenza del gioco, anche se evidentemente questa segnalazione stuzzica non poco la curiosità dei fan della serie. In attesa di eventuali aggiornamenti, ricordiamo che - stando ai rumor - il team di sviluppo sarebbe in procinto di annunciare Star Wars: Jedi Fallen Order 2.