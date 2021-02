Titanfall 3 si farà? La decisione spetta a Respawn, secondo EA

Il futuro di Titanfall è tutto nelle mani di Respawn Entertainment. A spiegarlo in un'intervista rilasciata a IGN è Laura Miele, Chief Studios Officer di Electronic Arts, che ha evidenziato come tutti i team interni di EA abbiano una certa libertà nel decidere su quali progetti concentrare i propri sforzi.

Soffermandosi sui successi ottenuti da Apex Legends, il popolare Battle Royale ambientato nello stesso universo narrativo di Titanfall, Miele ha sottolineato che solo Respawn "determinerà cosa accadrà in futuro per Apex e Titanfall", aggiungendo di non ritenere necessario il bisogno di spingere i team di sviluppo a realizzare determinate produzioni in quanto i futuri progetti devono "provenire dai desideri della community di giocatori, e dalle ispirazioni e motivazioni degli sviluppatori". Ciò comunque non significa che gli studi interni abbiano totale libertà di manovra: "C'è un sacco di libertà creativa dentro EA, ma ci sono certi valori e principi che abbiamo come compagnia e che non possiamo permettere che vengano compromessi", afferma Miele.

Si resta dunque in attesa delle mosse di Respawn Entertainment nel prossimo futuro. Lo studio è attualmente concentrato sul suo Battle Royale, con l'ottava stagione di Apex Legends disponibile dallo scorso 2 febbraio. Lo scorso anno un leaker ha confermato l'esistenza di Titanfall 3, ma un annuncio ufficiale non è mai arrivato. Non ancora almeno.