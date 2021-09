Titanfall 3 si farà? Respawn fa chiarezza dopo le dichiarazioni del community manager

Il Community Coordinator di Respawn Entertainment ha recentemente ribadito che la serie Titanfall è in pausa, lo studio è al lavoro su altri progetti e attualmente non sembra esserci spazio per Titanfall 3.

"Non abbiamo nulla in programma, niente... non c'è spazio per Titanfall, abbiamo tanti altri giochi in lavorazione in questo momento" queste le parole di Jason Garza che sono suonate a molti come campane a lutto per il futuro del franchise targato Respawn e Electronic Arts.

Lo studio ha voluto fare chiarezza con un messaggio su social ribadendo che "Titanfall è la base del nostro DNA, il nucleo di Respawn. Chissà cosa ci possiamo aspettare per il futuro..."

La compagnia non ha annunciato un nuovo Titanfall ma ha voluto mettere in chiaro che il brand resta importante per lo studio. Ad oggi la compagnia è a lavoro su vari progetti tra cui il continuo supporto ad Apex Legends e il probabile (ma non ancora annunciato) Star Wars Jedi Fallen Order 2. Titanfall sembra effettivamente essere in pausa, dopo le non esaltanti vendite di Titanfall 2 (uscito nel 2016) Electronic Arts sembra aver accantonato questa IP ma non è ovviamente escluso che in futuro i robottoni possano tornare a fare la loro comparsa su PC e console.