Niente Titanfall 3 nei piani di EA: la campagna cancellata era per Apex Legends?

A distanza di qualche ora dalla diffusione dei rumor riguardanti la cancellazione da parte di EA di un titolo single player in sviluppo presso gli autori di Star Wars Jedi Fallen Order, arrivano nuovi dettagli in merito al progetto.

A diffondere nuovi dettagli è stato Jeff Grubb, secondo il quale il gioco cancellato non ha nulla a che vedere con il desideratissimo Titanfall 3. Stando alle parole dell'insider ed ex-giornalista videoludico, Respawn Entertainment si stava occupando di una campagna single player che avrebbe svolto il ruolo di spin-off di Apex Legends. Sempre secondo Grubb, il titolo del gioco doveva essere Titanfall Legends e avrebbe dovuto far parte di uno dei numerosi moduli aggiuntivi che la software house vuole creare per espandere le possibilità offerte dallo shooter free to play.

In sostanza, Jeff Grubb sostiene che Apex Legends potrebbe in futuro diventare una sorta di piattaforma con molte più modalità rispetto alla sola battle royale e l'approdo di una modalità 3v3 nel gioco dovrebbe essere il primo passo verso tale obiettivo.

Per chi non lo sapesse, Electronic Arts ha di recente confermato l'imminente chiusura di Apex Legends Mobile e la cancellazione definitiva del titolo mobile dedicato a Battlefield.