Titanfall 3 potrebbe essere annunciato sabato 26 maggio?

Come riportato da GameKyo, nelle scorse ore un Senior Animator di Respawn Entertainment ha pubblicato una GIF su Instagram accompagnata dalla didascalia "5.26.18 Incoming Transmission"... che possa in qualche modo essere legata al reveal di Titanfall 3?

La questione è spinosa, secondo il profilo Instagram TFLegends il post in questione non sarebbe in alcun modo collegato a Titanfall 3 mentre alcuni presunti insider su Reddit affermano che TF3 è in fase di sviluppo, il gioco verrà svelato all'E3 di Los Angeles e uscirà nel primo semestre del 2019. Possiamo dunque aspettarci un teaser nella giornata di sabato 26 maggio oppure la GIF pubblicata non ha effettivamente nessun legame con Titanfall 3? Non ci resta che attendere poche ore per scoprirlo...

Il primo Titanfall è stato pubblicato nel 2014 in esclusiva console Xbox e su PC mentre Titanfall 2 è uscito nel 2016 anche su PlayStation 4, riscuotendo un buon successo di pubblico e critica ma registrando vendite al dio sotto delle aspettative. Respawn Entertainment è ora uno studio interno di Electronic Arts, la compagnia fondata da West e Zampella sta lavorando su un gioco di Star Wars, un progetto VR e un "titolo AAA misterioso"... che sia proprio Titanfall 3?