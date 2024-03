Niente Titanfall 3: Respawn starebbe lavorando ad uno spin-off della serie

È ormai chiaro che le possibilità di vedere Titanfall 3 arrivare nei prossimi anni siano nulle. Gli ultimi rumor, però, stanno alimentando le speranze dei fan del brand, che potrebbe tornare in un altro modo.

A diffondere queste voci di corridoio è stato Jeff Grubb, il noto insider che nel corso dei un episodio del podcast intitolato Game Mess Mornings avrebbe dichiarato che presso gli studi di Respawn Entertainment è in lavorazione un gioco ambientato nell'universo dello sparatutto a base di robottoni, ma non si tratterebbe di Titanfall 3. Il progetto sarebbe guidato da Steve Fukuda e si troverebbe ancora in una fase embrionale dello sviluppo. Secondo Grubb, gli sviluppatori hanno già a disposizione un prototipo e il team al lavoro sul gioco dovrebbe espandersi a breve.

Purtroppo, però, i dettagli diffusi dall'ex giornalista diventato insider finiscono qua e non si hanno a disposizione informazioni sulla tipologia di gioco. Non sappiamo quindi se si tratta sempre di uno sparatutto o se l'intenzione è quella di realizzare un prodotto completamente diverso, magari in terza persona.

In attesa di saperne di più sul chiacchierato progetto, vi ricordiamo che negli ultimi giorni sono emersi rumor sulla cancellazione dell'FPS di The Mandalorian in sviluppo presso Respawn Entertainment.