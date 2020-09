Titanfall 3: in rete emergono nuovi rumor sul terzo capitolo della saga

Nonostante una buona accoglienza, Titanfall 2 non è mai riuscito ad ottenere un sequel e dopo il suo lancio nel 2016 Respawn Entartainment si è dedicata a progetti completamente diversi.

In una riunione con gli azionisti tenutasi a luglio, EA si è espressa in termini incerti rispetto all'uscita di Titanfall 3, senza offrire conferme certe in merito all'esistenza del progetto. Di recente si è tornato a discutere dell'eventualità: l'insider ed utente di Reddit Vitamin-A aveva diffuso un rumor che voleva l'inclusione di EA Play nell'offerta di Xbox Game Pass Ultimate, voce che poi si è rivelata corretta. Nello stesso post, Vitamin-A dichiarava anche che dei contatti in EA gli avevano confidato che Titanfall 3 sarebbe attualmente in fase di sviluppo. La conferma della prima previsione ha accresciuto l'interesse della community nei confronti della seconda.

Al momento, nonostante la correttezza di parte dei rumor diffusi dall'insider, non vi sono conferme ufficiali in merito ad un ipotetico terzo capitolo della saga di Titanfall, e l'eventualità resta dunque da considerarsi alla stregua di voce di corridoio. L'ultimo titolo di Respawn Entertainment è stato Star Wars: Jedi Fallen Order e il team è attualmente impegnato nella realizzazione di Medal of Honor: Above & Beyond. Un nuovo Titanfall non sembra essere quindi nei piani dello studio di sviluppo, ma sperare non costa nulla: vorreste assistere al debutto di un Titanfall 3, magari su next gen?