Titanfall 3 ancora nei sogni di Respawn, ma 'senza la giusta idea non avrebbe senso'

Seppur al momento concentratissimi sul lancio di Star Wars Jedi Survivor, disponibile dal 28 aprile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, Respawn Entertainment non si è certo dimenticata di Titanfall e, anzi, la compagnia ancora spera di sviluppare un giorno il tanto desiderato terzo capitolo della serie.

A rivelarlo nel corso di un'intervista con Barron's è Vince Zampella, CEO di Respawn, al quale è stato chiesto se Titanfall 3 potrà concretizzarsi prima o poi: "Odio dover dire di sì, perché poi la gente ci spera e ti fanno dunque allo spiedo se non arriva, ma la risposta è che amerei vederlo divenire realtà", questo il pensiero di Zampella sulla questione.

Il CEO di Respawn ha comunque voluto sottolineare che in ogni caso il suo studio "attualmente non sta lavorando a nulla del genere" e che "non ci sono piani specifici in tal senso". Insomma, Titanfall 3 non esiste in nessuna forma per ora, ma non è da escludere che in futuro la situazione cambi. "Deve essere fatto nella giusta maniera, è un franchise così amato non solo dai fan ma anche da noi. Se non è il momento giusto, se non c'è la giusta idea, allora non avrebbe alcun senso farlo", dice Zampella, aggiungendo infine che andrebbe realizzato in maniera tale da non confondere i fan di Apex Legends (ambientato nello stesso universo narrativo) che ancora non conoscono Titanfall, e viceversa.

Vi piacerebbe un giorno giocare a Titanfall 3? Chissà se prima o poi l'apprezzata serie farà effettivamente il suo ritorno.