Titanfall 3: spopolano sui social le immagini del progetto fan made con il finto reveal

L'assenza di prospettive su Titanfall 3 sta alimentando un singolare dibattito sui forum e sui social da parte della community che, frustrata per l'apparente abbandono della serie, ha deciso di "organizzarsi in proprio" e di festeggiare in maniera ironica lavori fan made come il progetto dell'artista Nathan Beasley.

Le iniziative portate avanti dagli appassionati per spronare Electronic Arts e Respawn a riportare in auge la serie sparatutto di Titanfall si stanno moltiplicando. La provocazione lanciata nei giorni scorsi dal redditor xKaqtuz, ad esempio, ha conquistato quasi 10.000 "Mi Piace" da altrettanti utenti del forum alla vista della finta schermata iniziale di Titanfall 3.

Il moto spontaneo degli appassionati sta interessando da diversi giorni tutti i principali social e, soprattutto, il subreddit ufficiale di Titanfall, con tantissimi messaggi condivisi da chi, tra il serio e il faceto, festeggia il "non annuncio" del terzo capitolo dell'epopea FPS condividendo artwork amatoriali, commenti sarcastici e, soprattutto, degli ispirati render tratti dal Fan Project di Titanfall 3 realizzato da Beasley e mostrato sulle pagine del suo profilo ArtStation personale.

Le immagini dell'artista digitale, pubblicate dieci mesi fa, vengono così riprese dalla community come pretesto per lanciare questa campagna social, facendo pressione affinché EA ridia centralità a questa amata IP. Eppure, come sottolineato di recente dagli stessi esponenti dell'azienda americana, la decisione finale sullo sviluppo di Titanfall 3 spetterebbe solo a Respawn.