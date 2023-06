Titanfall 3 in sviluppo per 10 mesi prima di essere cancellato, rivela un ex Respawn

Nonostante le richieste dei fan, che vorrebbero rivedere in azione la serie, Titanfall 3 non è nei piani di Electronic Arts e nulla lascia intendere il possibile arrivo di un nuovo gioco della serie. Eppure, secondo un ex membro di Respawn Entertainment, il terzo capitolo di Titanfall stava per divenire realtà.

Mohammad Alavi, in passato game designer di Titanfall, ha rivelato nel corso di un'intervista con il canale Youtube THE BURNETTWORK che diversi anni fa Titanfall 3 è stato effettivamente in sviluppo per una decina di mesi, prima di essere definitivamente cancellato da Respawn. Stando al designer, nel periodo in cui il gioco è stato in lavorazione, lo studio era già riuscita ad apportare migliore alla formula ludica del predecessore, tuttavia Titanfall 3 non era visto come un reale passo in avanti rispetto a quanto visto in Titanfall 2.

In aggiunta, all'epoca dello sviluppo PUBG fece il suo esordio con una modalità Battle Royale che riscosse enorme successo: per cavalcare l'onda e sperimentare dunque qualcosa di diverso, si è presa la decisione di trasformare il progetto in un Battle Royale (concretizzatosi in Apex Legends) e di conseguenza Titanfall 3 ha cessato di esistere. La decisione è stata poi ben accolta dalla stessa EA, che nel 2017 ha acquistato Respawn Entertainment, ed il resto è storia.

In ogni caso Respawn ancora sogna di realizzare Titanfall 3 prima o poi, tuttavia il CEO Vince Zampella ha sottolinea che un simile progetto non diverrà mai realtà senza prima aver trovato la giusta idea che possa dargli un senso.