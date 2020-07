Titanfall 3 potrebbe uscire prima o poi: EA loda Respawn Entertainment

Nonostante il grande successo di critica, Titanfall 2 non è riuscito ad imporsi con decisione sul mercato. Dopo la pubblicazione del gioco avvenuta sul finire del 2016 - quasi in contemporanea con i Call of Duty e Battlefield di turno - Respawn Entertainment s'è dedicata a tutt'altro.

Lo scorso anno lo studio californiano ha sfornato dapprima il free-to-play di successo Apex Legends e poi l'apprezzato action/adventure per giocatore singolo Star Wars Jedi: Fallen Order. Adesso, invece, sta lavorando su Medal of Honor: Above e Beyond, un ambizioso progetto per la Realtà Virtuale di Oculus, ufficialmente previsto entro la fine di quest'anno. Al momento, quindi, non sembra esserci nessun nuovo Titanfall in programma, ma mai dire mai...

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, la medesima durante la quale EA ha dichiarato guadagni in crescita nel 2020, il CFO Blake Jorgensen ha avuto modo di fare un salto nel passato e discutere dell'acquisizione di Respawn Entertainment avvenuta nel 2017, una mossa di cui va molto fiero. Mentre parlava del talento del team di sviluppo, aspetto che ha convito Electronic Arts a puntare fortemente su di loro, Jorgensen ha anche suggerito che Titanfall potrebbe tornare in futuro. "Siamo riusciti a portarli dalla nostra parte e dar loro un incredibile supporto, una decisione che abbiamo preso poiché sono dotati di un incredibile talento. Non è stato solo per Titanfall - nessuna offesa per Titanfall. È un gioco fantastico, e può darsi che prima o poi ne vedrete un altro. Ma lo abbiamo fatto principalmente per il team".



Insomma, non si tratta di un annuncio ufficiale, però la dichiarazione di un esecutivo d'alto rango come Jorgensen ci rende senza dubbio ottimisti.