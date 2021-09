Titanfall è in pausa, conferma Respawn: gli attacchi hacker non sono serviti

Sono passati ben cinque anni dal lancio di Titafall 2, eppure Respawn Entertainment non ha mai messo in cantiere un sequel. Apex Legends e altri progetti stanno assorbendo tutte le risorse dei ragazzi californiani, i quali hanno confermato di non essere al lavoro sulla serie che ha donato loro la fama.

A nulla sono servite le accorate richieste della fanbase, che aveva ritrovato una certe dose di ottimismo assistendo al crossover con il battle royale free-to-play, e neppure la controversa iniziativa che ha visto una serie di hacker bersagliare i server di Titanfall, Titanfall 2 e Apex Legends all'urlo di "Save Titanfall". Oltre ad una manciata di sviluppatori impegnati nel supporto continuato dei due titoli della serie, i quali rischiano altri attacchi DDOS, nessuno è al lavoro su un nuovo Titanfall.

Ha tenuto a ribadirlo, per l'ennesima volta, il Community Coordinator Jason Garza nel corso di un recente livestram. "Non sperarci troppo, amico", ha detto ad un fan speranzoso. "L'ho già detto prima. Non abbiamo nulla in cantiere. Non c'è niente. Non c'è proprio niente qui, abbiamo troppi giochi in lavorazione al momento".

Smontate anche le speculazioni nate dopo il grosso leak di NVIDIA: a quanto apre, il Titanfall 3 menzionato nei documenti della compagnia di Santa Clara altri non era che un placeholder per un progetto che si è poi tramutato in Apex Legends.