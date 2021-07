Titanfall è in stand-by: solo 2 persone al lavoro sulla serie, il resto è su Apex Legends

Nonostante Titanfall non abbia mai abbandonato il cuore dei fan, vedendo persino crescere la sua popolarità in concomitanza con il lancio su Steam e il crossover di Apex Legends, attualmente non rientra tra le priorità a breve termine di Respawn Entertainment. Il team californiano è quasi interamente concentrato sul battle royale free-to-play.

Qualche giorno fa, alcuni fan hanno scelto un modo piuttosto singolare per far sentire il loro affetto nei confronti di Titanfall: hackerando i server di Apex Legends per veicolare un messaggio in cui venivano pubblicizzate le attività di un fansite, il quale ha attaccato Respawn per lo scarso interesse che sta riservando all'amato franchise a base di titani. Un'iniziativa mossa dall'amore incondizionato per la serie, ma attuata in maniera tutt'altro che nobile, dal momento che a conti fatti ha precluso agli altri giocatori l'accesso ad Apex Legends per diverse ore.

Contestualmente, si sono intensificati anche gli attacchi a Titanfall (il quale presenta delle vulnerabilità che non vengono patchate dal 2019) e Titanfall 2. Respawn spiega che le infrastrutture della serie sono preda di attacchi da molto tempo, ma dopo l'affare Apex Legends si sono intensificate, impendendo ai giocatori di partecipare alle partite online. Contrariamente a quanto avvenuto ad Apex Legends, in ogni caso, i problemi di Titanfall continuano a perdurare, e il motivo è molto semplice: come spiegato da Jason Garza, Community Coordinator di Respawn, attualmente al lavoro sul franchise di Titanfall ci sarebbero appena 1-2 sviluppatori. I rimanenti sono tutti impegnati su Apex Legends, il quale darà presto il benvenuto all'evento Thrillseekers e vedrà presto l'annuncio di una nuova stagione con una nuova Leggenda (l'appuntamento è fissato all'EA Play del 22 luglio).

In altre parole, nonostante Respawn abbia più volte dichiarato tutto il suo amore a Titanfall, è molto probabile che dovremo attendere ancora un bel po' di tempo prima di poter giocare ad un nuovo capitolo della serie.