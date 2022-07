I titoli più giocati al mondo su telefono? Ecco i giochi più popolari per Android e iPhone

Dopo aver approfondito alcuni giochi mobile inaspettati in arrivo, torniamo a dare un'occhiata al mondo del gaming su dispositivi mobili. Più precisamente, questa volta ci soffermiamo sui titoli più giocati al mondo su telefono.

Ebbene, innanzitutto è giusto specificare che stilare una "classifica" di questo tipo non è esattamente semplice. Ci sono infatti molteplici variabili in gioco e il mercato è in continua evoluzione, considerando anche il fatto che il numero di download rappresenta un fattore più "dinamico" rispetto alle vendite.

Nonostante questo, la community di Wikipedia ha provato a stilare una lista dei "titoli per cellulare più giocati per numero di giocatori". Quest'ultima non può ovviamente essere esaustiva e al momento in cui scriviamo non viene aggiornata da mesi, ma risulta interessante per farsi un'idea di quali sono in linea generale i giochi più scaricati in ambito mobile.

A tal proposito, la "classifica" vede PUBG Mobile al primo posto (1,12 miliardi di download), seguito da Pokémon GO (1 miliardo di download) e Subway Surfers (1 miliardo di download). Ci sono poi altri due titoli ad aver raggiunto il traguardo di 1 miliardo di download: Mobile Legends: Bang Bang e Garena Free Fire. Interessante inoltre notare come i successivi titoli abbiano un divario importante da colmare, dato che al sesto posto troviamo Clash of Clans con 500 milioni di download.

Insomma, i numeri fatti registrare dal mercato mobile nel corso degli anni sono particolarmente elevati. I dati presenti in questa sede non possono per ovvi motivi essere esaustivi, ma risultava interessante approfondire la questione.