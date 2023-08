TLOTR Return to Moria ha una data di uscita: attesa più lunga su Xbox Series X

Nel corso della Gamescom 2023 è stato confermato un rinvio parziale della finestra di lancio di The Lord of the Rings: Return to Moria, avventura cooperativa ambientata nel mondo de Il Signore degli Anelli.

Direttamente dalla fiera di Colonia, gli sviluppatori di Free Range Games rendono infatti noto che l'avventura avrà diverse date di lancio a seconda della piattaforma supportata. I primi a poter mettere le mani sul survival saranno i videogiocatori PC - in esclusiva Epic Games Store - e PlayStation 5. Entrambi gli hardware accoglieranno infatti The Lord of the Rings: Return to Moria a partire dal prossimo 24 ottobre 2023.

Per gli appassionati di J.R.R. Tolkien attivi su Xbox Series X|S l'attesa sarà invece più lunga. Sulla console verdecrociata, Free Range Games sceglie infatti di evitare la finestra autunnale e di rinviare l'esordio del survival al prossimo anno. The Lord of the Rings: Return to Moria arriverà perciò su Xbox Series X|S agli inizi del 2024, ma non è stata confermata per il momento una data più precisa.



Il mondo di The Lord of the Rings potrà inoltre contare su di una versione fisica, per ora attesa solamente in versione PlayStation 5 e con lancio previsto per il prossimo 5 dicembre 2023.