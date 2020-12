Da TLOU 2 a Cyberpunk 2077: la classifica di DF sui giochi del 2020 con la miglior grafica

I giornalisti di Digital Foundry dedicano il loro ultimo approfondimento del 2020 ai videogiochi che, come Cyberpunk 2077 e The Last of Us Parte 2, si sono distinti dalla massa dal punto di vista squisitamente grafico nel corso dell'anno che sta per concludersi.

Diversamente dalle altre analisi oggettive e comparative che contraddistinguono l'operato del team di DF, la classifica in questione rappresenta il parere personale dei singoli membri della redazione specializzatasi in raffronti grafici e focus sulle ultime novità tecnologiche dell'industria dell'intrattenimento digitale.

Oltre ai già citati kolossal di Naughty Dog e CD Projekt RED, nella lista stilata da Digital Foundry trovano spazio molti altri titoli che hanno fatto sfoggio di un comparto artistico e visivo d'assoluto impatto. Tra i giochi selezionati da DF per rappresentare il meglio della grafica videoludica del 2020, vengono citati Ori and the Will of the Wisps, DOOM Eternal, Microsoft Flight Simulator, Ghost of Tsushima e Half Life Alyx.

Nella classifica di gradimento personale dei giornalisti di DF emergono anche i nomi di Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls, Final Fantasy 7 Remake, Teardown e Dreams. E voi, quale progetto indichereste come videogioco del 2020 con la migliore grafica? Fatecelo sapere con un commento.