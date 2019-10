TLOU 2: Naughty Dog vuole rendere Ellie il 'personaggio più profondo in un videogioco'

L'evento che ha dato modo alla stampa specializzata di esprimere le proprie impressioni su di un provato di The Last of Us Parte 2 e la pubblicazione di un nuovo trailer ha aperto la porta alla condivisione di molte informazioni sul gioco PS4.

In particolare, considerazioni interessanti sul personaggio di Ellie giungono da un'intervista concessa da Halley Gross, co-writer del gioco, al portale francese GameBlog. Discorrendo con la redazione, la sceneggiatrice ha avuto modo di offrire alcuni dettagli su quella che sarà la caratterizzazione della protagonista.

Dalla conclusione del primo The Last of Us sono trascorsi diversi anni, e la Ellie che i giocatori impersoneranno nel nuovo capitolo ha 19 anni ed è ormai una giovane adulta. Questo determinerà un'evoluzione nel rapporto con Joel: la giovane "possiede ormai una volontà affermata - l'aveva già a 14 anni - ma è in grado di compiere le proprie scelte. Ellie - prosegue Halley Gross - farà a volte le scelte giuste, ma non sempre, e siamo entusiasti all'idea di mostrarla inciampare, rialzarsi, per diventare una donna". Sia Ellie sia Joel sono cresciuti, "ma separatamente" e "come un figlio di fronte al genitore, si attraggono e si respingono". In The Last of Us Parte 2, il ciclo della violenza sarà un tema centrale, che vedrà al centro della scena la stessa Ellie. La sua ricerca di giustizia consente al team di interrogarsi sulle motivazioni delle sue azioni e sulle conseguenze che queste avranno sulla sua anima. Naughty Dog ha costruito il gioco con l'obiettivo di "farne il personaggio più profondo che abbiate visto all'interno di un videogioco".



Siete curiosi di scoprire quale percorso prenderà la trasformazione di Ellie in The Last of Us Parte 2?