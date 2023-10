TLOU 2 Remaster per PS5 e The Last of Us 3 per PS6 nei piani di Naughty Dog? Forse no

Un dubbio leak emerso su 4Chan e ripreso su Reddit (sì, non proprio il massimo dell'affidabilità) vorrebbe suggerire il futuro di Naughty Dog, svelando i progetti attualmente in fase sviluppo, produzione o pre-produzione. Ma il tutto sembra davvero poco credibile.

Secondo il presunto leak, la nuova IP di Naughty Dog è conosciuta come Eye of Polaris e viene descritta come un "gioco TPS simile a Mass Effect 2" a quanto pare ad ambientazione spaziale, il gioco verrà annunciato quest'anno e uscirà solo su PS5, nessuna conferma riguardo il lancio su PC.

Factions, il multiplayer di The Last of Us, sarebbe in sviluppo da tempo ma come emerso da un report ci sarebbero frizioni tra Naughty Dog e Sony sulla natura del progetto, Bungie avrebbe infatti seri dubbi sulla capacità del gioco di generare profitti a lungo termine e dunque la sua uscita sembra essere in dubbio.

Si parla poi di The Last of Us Parte 2 Remastered, in uscita nel 2024 su PC e PS5 con migliorie grafiche rispetto all'originale, venduto a 69.99 dollari con upgrade dalla versione PS4 a 10 dollari. Non ci sarebbero invece DLC previsti per The Last of Us Parte 2.

Infine, The Last of Us Parte 3 sarebbe in pre-produzione ma il gioco non verrà pubblicato, sembra "almeno fino a PlayStation 6." Più che un leak, questa anticipazione sembra un mix di rumor noti e voci di corridoio raccolte da presunti insider e leaker. Dunque non fateci troppo affidamento.