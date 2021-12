TLOU2, Miles Morales e Ratchet & Clank nel Calendario dell'Avvento GameStop del 4 dicembre

Il primo fine settimana di dicembre inizia con il botto grazie alle nuove offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop, oggi interamente dedicate al mondo PlayStation e ai giochi Sony per PS4 e PS5.

Tra le offerte del Calendario dell'Avvento GameStop del 4 dicembre troviamo The Last of Us Parte 2 a 14.98 euro, Marvel's Spider-Man Miles Morales a 29.98 euro in versione PS4 a 34.98 euro in versione PS5, Ratchet & Clank Rift Apart per PlayStation 5 a 49.98 euro e Gran Turismo Sport a 9.98 euro, in sconto anche una selezione di volanti Hori e Serafin a partire da 89,98 euro.

Ci sono poi una serie di offerte bonus tra cui il Calendario dell'Avvento Funko di Harry Potter scontato del 40% (offerta valida fino al 12 dicembre), la console Nintendo Switch in bundle con Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di abbonamento Nintendo Switch Online a 299.98 euro invece di 367.98 euro. Inoltre è disponibile ora Xbox Series S con contenuti digitali per Rocket League e Fortnite a 299,98 euro, infine citiamo uno sconto di 10 euro sull'applicazione delle pellicole Mobile Outfitters acquistando uno dei prodotti del Calendario dell'Avvento. E fino al 17 dicembre supervalutazione fino a 200 euro su PS4 e PS4 PRO usata, solo nei negozi.