Da TLOU2 ad Uncharted: i doppiatori di Yara e Nathan Drake uniti in un progetto segreto!

Mentre si avviano alla conclusione i lavori per la pubblicazione di The Last of Us Parte 2, attesa per il prossimo 29 maggio, la community videoludica ha avvistato un interessante Tweet.

Come potete verificare direttamente in calce a questa news, a pubblicarlo è Victoria Grace, interprete del personaggio di Yara in The Last of Us Parte 2. All'interno del cinguettio, l'attrice scrive quanto segue: "Ho lavorato con Nolan North a un progetto segreto!". A testimoniare la collaborazione, in allegato troviamo un'istantanea che ritrae entrambi.



Il messaggio ha attirato immediatamente la curiosità degli appassionati di videogame attivi sul social network. Come noto, infatti, Nolan North ha interpretato una vastissima serie di ruoli all'interno dell'industria, tra i quali spicca sicuramente quello di Nathan Drake, protagonista della celebre serie Uncharted, creata e sviluppata proprio dagli sviluppatori di Naughty Dog!



L'avvistamento ha letteralmente scatenato la fantasia dei fan, che hanno immaginato le più diverse opzioni sulla possibile identità di questo "progetto misterioso". Tra le tante ipotesi ha fatto la sua comparsa anche un possibile ritorno di Nathan Drake, magari all'interno di un nuovo capitolo della saga e lo sviluppo di un Uncharted 5. Ad ora, tuttavia, è davvero difficile fare supposizioni concrete in merito: voi cosa ne pensate?