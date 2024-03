TMNT Muntants Unleashed: quando e dove esce il gioco ispirato a TMNT Mutant Mayhem?

Negli scorsi mesi è stato annunciato il gioco basato su TMNT Muntant Mayhem, apprezzato film d'animazione distribuito nel corso del 2023. Arrivano adesso maggiori dettagli sul progetto in sviluppo presso gli studi di aheartfullofgames e prodotto da Outright Games.

Anzitutto il gioco basato sulla pellicola animata ha ora un nome definitivo: Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed, il cui esordio sul mercato è ora previsto per la fine del 2024. Non è stata ancora decisa una data d'uscita definitiva per il progetto, ma in ogni caso adesso che una finestra di lancio più precisa rispetto al generico 2024 precedentemente confermato. In aggiunta, Outright Games ha anche confermato le piattaforme sulle quali TMNT Muntants Unleashed sarà disponibile, ossia PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch, versioni che vanno ad aggiungersi alla già confermata edizione PC.

Ambientato nell'universo narrativo di Mutant Mayhem, Mutants Unleashed racconterà una storia originale collocata dopo gli eventi del film e che vedrà le celebri Tartarughe Ninja alle prese con una nuova invasione di mutanti per le strade di New York City. Il titolo di aheartfulofgames avrà un'impostazione Platform/Brawler 3D e promette di replicare le atmosfere umoristiche alla base del film, in modo così da attirare con ancora più forza l'attenzione dei.

Appuntamento alla fine del 2024, in attesa di scoprire quando il gioco sarà effettivamente disponibile su PC e console.