TMNT Shredder's Revenge 2 si farà? Dipenderà tutto dal successo del DLC

Il gioco arcade dall'anima pop Ninja Turtles Shredder's Revenge è stato accolto positivamente dal pubblico e dalla critica, ma il percorso di sviluppo intrapreso dal team di Tribute Games non è ancora concluso e, in futuro, potrebbe portare il team indie a dare forma a un sequel.

Il secondo capitolo dell'apprezzato picchiaduro a scorrimento ambientato nell'universo delle Tartarughe Ninja è stato uno dei temi toccati nell'ultima intervista concessa a Prankster101 da Yannick Belzil: il Narrative Designer di Tribute Games si è detto estremamente interessato allo sviluppo del sequel di Shredder's Revenge... ma a una condizione.

Nel riallacciarsi all'espansione Dimension Shellshock di TMNT Shredder's Revenge, l'esponente di Tribute Games spiega infatti che "ameremmo continuare questo percorso con le Tartarughe Ninja oltre il DLC, magari anche con un sequel, ma non spetta a noi prendere questo tipo di decisioni. Perché vedete, siamo un piccolo team e stiamo riversando tutte le nostre energie sul DLC di Shredder's Revenge. Se l'espansione non otterrà il successo commerciale sperato, purtroppo non ci sarà spazio per nessun sequel e forse nemmeno per altri DLC. Perciò dipende tutto dalla reazione dei fan, e quindi dal successo commerciale del DLC".

L'esponente della casa di sviluppo indipendente sottolinea però che "adoriamo le Tartarughe Ninja e il pubblico sembra aver apprezzato il nostro lavoro, quindi sì, ci piacerebbe davvero tanto continuare questo percorso di sviluppo e soddisfare questo 'appetito' dei fan per il mondo di TMNT. Ma ripeto, non dipende da noi".

