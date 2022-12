TMNT Shredder's Revenge si aggiorna, tra arcade personalizzato e filtri grafici retrò

Dopo aver ottenuto diversi consensi al suo debutto la scorsa estate, con TMNT Shredder's Revenge che ha venduto oltre un milione di copie già poco tempo dopo il lancio, l'apprezzato Picchiaduro a Scorrimento prodotto da DotEmu e sviluppato da Tribute Games continua ad offrire nuove sorprese ai fan.

Attraverso un post pubblicato sulla pagina Steam del gioco, gli sviluppatori fanno sapere che un nuovo, corposo aggiornamento è disponibile per la più recente avventura con protagoniste le celebri Tartarughe Ninja. Il nuovo update porta in dote non solo nuovi filtri grafici CRT e VCR che aggiungono un sapore "retrò" all'opera come se fosse uscita direttamente negli anni '90, ma aggiunge anche una lunga serie di personalizzazioni per la modalità Arcade del gioco.

Con queste nuove opzioni è dunque possibile modificare tanti aspetti di TMNT Shredder's Revenge e renderlo sotto certi aspetti ancora più vicino ai vecchi Beat 'em Up tanto in voga una trentina di anni fa: tra le altre cose, ad esempio, sarà possibile abilitare o meno partite con Continue infiniti, oppure scegliere se l'esecuzione della mossa speciale del nostro personaggio consuma la nostra energia vitale oppure no. Insomma, il nuovo update, già disponibile per il download su tutte le piattaforme attualmente in commercio, aggiunge tante piccole chicche per i nostalgici del genere, rendendo il gioco ancora più intrigante.

Se non lo avete ancora mai provato, la nostra recensione di TMNT Shredder's Revenge ne riassume tutte le caratteristiche più e meno riuscite.