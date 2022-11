TMNT Shredder's Revenge: annunciata la versione nativa PS5, ci saranno novità?

Dopo aver ottenuto pregevoli risultati sul fronte commerciale, TMNT Shredder's Revenge che ha superato il milione di copie vendute dopo un mese di pubblicazione, DotEmu e Tribute Games rivelano che è in arrivo anche una versione nativa PlayStation 5 per il loro apprezzato picchiaduro a scorrimento sulle Tartarughe Ninja.

Gli sviluppatori tuttavia specificano subito su Twitter, rispondendo ai loro follower, che la versione PS5 in realtà non avrà alcuna effettiva differenza con quella PS4, e dunque le due edizioni si presenteranno identiche tanto nei contenuti quanto nella realizzazione tecnica. In aggiunta, anche per tale ragione, non è previsto alcun upgrade gratuito da PS4 a PS5, motivo per cui gli autori suggeriscono ai possessori della versione old-gen di continuare ad utilizzarla non solo sulle vecchie console, ma anche sulla nuova in retrocompatibilità.

Tribute Games conferma inoltre che Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge arriverà su PS5 anche in formato fisico, sia in edizione Standard a 39,99 euro che in Special Edition realizzata da Signature Edition Games, con gli stessi contenuti già visti per le altre edizioni fisiche già pubblicate (con spille, portachiavi, maschere raffiguranti le Tartarughe, un sottobicchiere a forma di tombino ed un CD con la colonna sonora) che la propone a 69,99 euro rivelando inoltre che la versione retail PS5 sarà disponibile dal 25 novembre 2022.

Insomma, se ancora non lo avete mai acquistato e volete giocarlo direttamente sulla console next-gen Sony, Shredder's Revenge si prepara a fare il suo ritorno in questa nuova forma. La nostra recensione di TMNT Shredder's Revenge vi illustra infine le caratteristiche e qualità del gioco.