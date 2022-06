TMNT Shredder's Revenge arriva in edizione fisica anche in Europa: ecco la data

Se siete collezionisti e la versione fisica di TMNT Shredder's Revenge targata Limited Run Games può risultare per voi scomoda da prenotare e con tempi d'attesa incerti, potete dormire sonni tranquilli, perché Merge Games ha pensato proprio alle vostre esigenze con un'offerta altrettanto allettante.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge arriverà infatti in formato retail anche in Europa su tutte le piattaforme, vale a dire PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e persino PC, sia in versione Standard (al prezzo di 39,99 euro) che in Special Edition (proposta a 69,99 euro). Le prenotazioni sono già attive sul sito ufficiale di Merge Games, dunque non resta che scegliere l'edizione da voi preferita.

La Special Edition, inoltre, si presenta non solo con la copia retail, ma anche con diversi interessanti extra: la colonna sonora, le spillette raffiguranti le quattro tartarughe, una delle loro iconiche mascherine, portachiavi, un libretto dì'istruzioni e anche un artwork numerato. Per mettere le mani sopra Shredder's Revenge in versione retail bisognerà tuttavia aspettare un po' di più rispetto alla data fissata per la versione digitale al 16 giugno 2022: Merge Games fa sapere che le spedizioni inizieranno il 29 luglio 2022, con il gioco che sarà disponibile anche presso i maggiori rivenditori. Ma per i collezionisti aspettare un poco più a lungo non sarà effettivamente un problema.

Nel frattempo non perdetevi il trailer di TMNT Shredder's Revenge mostrato al Guerrilla Collective, che si presenta adrenalinico e coinvolgente grazie anche alla cooperativa fino a 6 giocatori.