TMNT Shredder's Revenge arriva su iOS e Android come esclusiva mobile Netflix

Dopo essere già arrivato su PC e console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, Ninja Turtles Shredder's Revenge sbarca oggi su dispositivi iOS e Android e lo fa come esclusiva mobile Netflix.

Il trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia ci conferma l'immediata disponibilità di Ninja Turtles Shredder's Revenge su dispositivi mobile iOS e Android. Potete già scaricare il titolo se siete abbonati a Netflix, servizio che detiene l'esclusività del gioco per quanto riguarda le piattaforme mobile. Il filmato ci presenta la modalità storia e la modalità arcade oltre alle ambientazioni che visiteremo e agli abili lottatori che ben conosciamo. Per procedere al download potete raggiungere questo link.

Scatenati con Leonardo, Raffaello, Donatello, Michelangelo o altri amici noti in questo fantastico picchiaduro ispirato agli anni '80. Cowabunga! Sono veloci, verdi e cattive! Combatti nei panni delle Tartarughe Ninja per sventare l'ultimo piano nefasto di Krang e Shredder. Azzuffati in una serie di luoghi classici delle Tartarughe in questo picchiaduro retrò visivamente splendido. Fatti strada con le maniere forti attraverso più di dieci livelli diversi e usa le tue pericolose combo per sconfiggere nemici classici come Baxter Stockman o il Triceraton!

