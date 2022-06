TMNT Shredder's Revenge arriva prestissimo: leak per la data dal Nintendo eShop!

Dopo l'annuncio dell'edizione retail di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge prodotta da iam8bit, è tempo di ulteriori buone notizie per gli appassionati delle Tartarughe Ninja!

Direttamente dalle pagine del Nintendo e-Shop della Corea del Sud, fa infatti capolino un leak dedicato alla nostalgica produzione. Nello specifico, la pagina dedicata al prodotto indica nella giornata del 16 giugno 2022 (in Europa il 15 giugno 2022) la data di uscita di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. E se le indicazioni dello store di Nintendo Switch non fossero sufficienti, segnaliamo che anche il PlayStation Store sudcoreano ha deciso di unirsi alla festa, offrendo la medesima indicazione temporale.

E se è vero che due indizi non fanno una prova, in questo caso si aggiungono al quadro anche i rumor sul Nintendo Direct in arrivo prossima settimana, che gli insider indicano come in programma proprio per la giornata del 15 giugno 2022. A questo punto, l'eventualità più probabile è che Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge possa essere protagonista di uno shadow drop proprio durante il Nintendo Direct, con una pubblicazione a sorpresa che farebbe la gioia dei giocatori!



In attesa di scoprire se le nostre previsioni si avvereranno, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.