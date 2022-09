TMNT oltre Shredder's Revenge: in arrivo un nuovo gioco Tripla A nel 2023?

Le Tartarughe Ninja stanno tornando a frequentare assiduamente il mondo videoludico. Dopo che TMNT Shredder's Revenge ha superato il milione di copie vendute, e con i vecchi classici Konami che rivivono attraverso TMNT The Cowabunga Collection, sembra che ancora un altro titolo dedicato al franchise sia attualmente in sviluppo.

Stando a quanto emerso a pagina 170 dell'ultimo numero di Toy World Magazine, Nickelodeon e Paramount si starebbero preparando a pubblicare un gioco Tripla A dedicata alle Ninja Turtles, con uscita fissata per il 2023. La segnalazione arriva dal portale NickALive! specializzato in anticipazioni sui programmi di Nickelodeon, che tuttavia non fornisce maggiori indizi sulla natura del misterioso progetto.

Toy World si limita semplicemente a riportare che il presunto titolo AAA si baserà su contenuti originali ed il debutto è previsto per il prossimo anno. Nessun dettaglio sulla natura del gioco, su chi lo sta effettivamente sviluppando e su quali piattaforme verrà pubblicato, sebbene il fatto che sembra trattarsi di una produzione ad ampio budget possa suggerire che non ci ritroveremo davanti ad un nuovo Picchiaduro a Scorrimento 2D come Shredder's Revenge, ma ad un qualcosa di molto più grande.

Per il momento non resta che attendere maggiori chiarimenti da parte dei diretti interessati, nel mentre non perdetevi la nostra recensione di TMNT The Cowabunga Collection per scoprire tutti i dettagli su questa nuova operazione nostalgia di Konami.