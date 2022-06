TMNT Shredder's Revenge: come sbloccare Casey Jones

Se avete iniziato da poco a giocare il nuovo Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, magari grazie alla sua presenza nel catalogo di Xbox Game Pass, è probabile che vi stiate chiedendo com'è possibile che Casey Jones non faccia parte dei personaggi selezionabili. Sappiate che l'eroe è presente nel gioco ma va sbloccato: ecco come fare.

Chi è Casey Jones?

Prima di spiegarvi come fare per utilizzare il personaggio in Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, occorre precisare chi sia per chi non è fan della serie a base di tartarughe. Casey Jones è un personaggio apparso in alcuni episodi della serie animata del lontano 1987 e poi nelle altre iterazioni del brand. Si tratta di un normale umano dotato però di straordinaria forza e velocità, caratteristiche che gli consentono di proteggere gli indifesi vestendo i panni del classico vigilante. In questi casi, Casey Jones indossa sempre una maschera da hockey per non svelare la sua identità e combatte utilizzando una mazza da baseball, da hockey o da golf.

Come sbloccare Casey Jones in TMNT Shredder's Revenge

Al primo avvio di Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge i giocatori devono accontentarsi dei seguenti personaggi selezionabili: Leonardo, Raffaello, Donatello, Michelangelo, il Maestro Splinter ed April. Se volete utilizzare anche Casey Jones, dovete portare a termine la modalità storia: non importa che la completiate da soli, in compagnia di altri utenti online o a schermo condiviso. Altro elemento ininfluente è il livello di difficoltà, poiché al raggiungimento dei titoli di coda ad uno qualsiasi dei livelli di sfida disponibili riceverete una notifica a schermo che segnalerà l'avvenuto sblocco di Casey Jones.

