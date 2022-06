TMNT Shredder's Revenge disponibile su PC e console, gratis su Xbox Game Pass

Dopo una lunga attesa, finalmente ci siamo: le Tartarughe Ninja tornano a scatenarsi grazie al debutto di TMNT Shredder's Revenge su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One (e su PS5 e Xbox Series X/S grazie alla retrocompatibilità), arrivando subito al day one anche su Xbox Game Pass.

Per l'occasione DotEmu ha pubblicato anche il trailer di lancio della sua ultima fatica, che riassume in un video di circa un minuto e venti secondi tutta l'esplosività del nuovo Picchiaduro a Scorrimento che si ispira ai grandi classici del passato che vanno visto come protagonista le tartarughe stesse. Azione senza sosta, uno stile grafico ispirato e la cooperativa fino a 6 giocatori sono i principali biglietti da visita di un prodotto intrigante, destinato ad incontrare i favori di tutti i fan dell'iconico franchise.

In ogni caso non perdetevi la nostra recensione di TMNT Shredder's Revenge, dove mettiamo in evidenza tutte le qualità e le lacune di questo gradito ritorno, che non intendere stravolgere il suo genere di appartenenza ma di mettere in evidenza meglio che può tutte le caratteristiche più amate dei Beat 'em up, tra partite in compagnia, spettacolari mosse speciali e adrenaliniche boss fight.

Il gioco è per ora disponibile solo in digitale, ma se siete collezionisti e amanti del fisico ricordiamo che TMNT Shredder's Revenge arriverà in formato retail in Europa il prossimo 29 luglio su tutte le piattaforme, sia in Standard che in Special Edition.