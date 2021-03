TMNT Shredder's Revenge: DotEmu svela il nuovo beat 'em up sulle Tartarughe Ninja

Forti dell'esperienza maturata con progetti come Mercenary Kings, i ragazzi di Tribute Games si cimentano con la proprietà intellettuale delle Tartarughe Ninja e, sotto l'egida di DotEmu, presentano in video il beat 'em up Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

In questa nuova esperienza picchiaduro dal sapore nostalgico, il quartetto composto da Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello dovrà fronteggiare l'ennesima minaccia rappresentata da Bebop e Rocksteady.

I due scapestrati criminali dalle fattezze antropomorfi di un facocero e di un rinoceronte assalteranno Canale 6 per rubare dei dispositivi richiesti da Krang e Shredder. I supereroi addestrati dal Maestro Splinter dovranno così combattere contro tutti gli sgherri al soldo dei due villain più importanti di TMNT e farsi largo tra Soldati del Piede, Triceraton e Guerrieri di Pietra fino a raggiungere la Dimensione X.

Sul fronte grafico e ludico, il titolo riprende le dinamiche dei picchiaduro a scorrimento orizzontale dei cabinati arcade di fine anni '80 e l'aspetto dei giochi del tempo tramite il ricorso alla pixel art sia nei combattimenti che nelle animazioni di intermezzo tra un livello e l'altro. Come ogni buon beat 'em up che si rispetti, naturalmente anche Shredder's Revenge sarà fortemente incentrato sulla cooperativa, con l'accesso in multiplayer online o in locale a schermo condiviso a tutte le missioni della storia.

In base alle informazioni condivise da DotEmu, il lancio di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge è previsto nel corso del 2021 su PC e su di una rosa di console non meglio specificata ma che, a giudicare da quanto ammirato nel reveal trailer, dovrebbe comprendere sia PS4, Xbox One e Nintendo Switch che PlayStation 5 e Xbox Series X/S.