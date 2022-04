TMNT Shredder's Revenge esce in estate: le Tartarughe Ninja combattono nel nuovo video

Dalle pagine di IGN.com, le Tartarughe Ninja combattono in un nuovo video gameplay di TMNT Shredder's Revenge. Il picchiaduro a scorrimento di Tribute Games e DotEmu sarà disponibile in estate su PC e console.

L'ultima esperienza beat'em up dal sapore nostalgico confezionata dalla software house canadese vedrà Leonardo, Michelangelo, Donatello, Raffaello, Splinter ed April fronteggiare l'ennesima minaccia alla quiete pubblica rappresentata da Rocksteady e Bebop.

I due criminali dalle fattezze antropomorfe di un facocero e di un rinoceronte assalteranno Canale 6 per rubare dei dispositivi di cui si serviranno i ben più temibili Krang e Shredder per aprire un portale verso la pericolosa Dimensione X. Seguendo gli insegnamenti del Maestro Splinter, le Tartarughe Ninja potranno menare mazzate a più non posso in un contesto ludico e grafico che strizza l'occhio ai picchiaduro per cabinati arcade di fine anni '80. Ogni missione, modalità e sfida offerta dal titolo, oltretutto, potrà essere affrontata sia da soli che in multiplayer (online o in locale tramite schermo condiviso).

A questo punto non ci resta che lasciarvi all'ultimo video di gioco del beat'em up firmato DotEmu in arrivo quest'estate su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, ma prima vi invitiamo a leggere il nostro speciale su TMNT Shredder's Revenge.