TMNT Shredder's Revenge: il Maestro Splinter mena mazzate su PS4 e PS5

Dopo aver accolto April in TMNT Shredder's Revenge, la dimensione picchiaduro di DotEmu si prepara ad abbracciare Splinter, l'amato Maestro delle Tartarughe Ninja: ecco il primo video gameplay dal PS Underground, l'evento organizzato da Sony per celebrare le produzioni indie destinate ad approdare presto su PS4 e PS5.

A dispetto della sua veneranda età, il sensei delle Tartarughe saprà incutere il timore in qualsiasi nemico grazie all'aura di saggezza che emanerà a suon di calci, pugni e attacchi speciali.

L'ampio vocabolario di mazzate da cui attingerà Splinter darà ai suoi emuli l'opportunità di sfruttare in battaglia un ampio parco di mosse, con attacchi diretti, salti, scivolate elusive e colpi speciali che pizzicheranno le corde della nostaglia dei tanti fan della serie.

Per eseguire le sue mosse, il Maestro Splinter farà ampio uso del bastone: quest'ultimo gli garantirà ulteriori opportunità di attacco, come il rimbalzo a terra per eseguire combo devastanti. Diversamente dalle Tartarughe Ninja e da April, Splinter saprà attivare anche l'Attacco Volante Speciale, una carica magica a distanza dalla potenza a dir poco devastante.

Splinter entrerà in azione sin dal lancio di TMNT Shredder's Revenge, previsto nel corso del 2022 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.