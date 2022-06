TMNT Shredder's Revenge si scatena al Guerrilla Collective 3 con nuove sequenze

Il Guerrilla Collective 3 è l'occasione per vedere ancora una volta in azione l'atteso Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, il picchiaduro a scorrimento vecchia scuola prodotto da DotEmu ed ormai sempre più vicino al suo debutto sul mercato.

Ricordiamo infatti che è stata confermata l'uscita di TMNT Shredder's Revenge al 16 giugno 2022: il gioco sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S e Xbox One, ed è ufficiale anche il suo ingresso nel catalogo di Xbox Game Pass sin dal day one. Mancano dunque pochi giorni prima di mettere le mani sopra la nuova avventura videoludica delle simpatiche tartarughe, e un nuovo sguardo al gameplay può aiutare a rendere più piacevoli gli ultimi giorni che ci separano dall'uscita.

Azione, combo spettacolari, una grafica in pixel-art curatissima e l'adrenalinica cooperativa fino a sei giocatori sono gli ingredienti principali di Shredder's Revenge, che promette di rivelarsi un beat'em up dai ritmi forsennati che renderà onore ai grandi classici dedicati alle TMNT e visti nel corso degli anni '80 e '90 su console e in sala giochi. Ricordiamo inoltre che ci saranno ben sette diversi personaggi giocabili: Raffaello, Donatello, Leonardo, Michelangelo, April O'Neil, Splinter e Casey Jones.

In attesa dunque della recensione, la nostra prova di TMNT Shredder's Revenge vi offre già le nostre prime impressioni su questa promettente avventure tutta tartarughe e mazzate.