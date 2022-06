Da TMNT Shredder's Revenge a Star Wars KOTOR 2: tutti gli annunci di Limited Run Games

Nel corso della serata abbiamo assistito a quello che è ormai un appuntamento immancabile dell'estate di ogni videogiocatore, ovvero l'evento organizzato da Limited Run Games. Scopriamo insieme tutte le edizioni fisiche svelate durante la diretta streaming.

Nel lungo filmato con protagonisti i divertentissimi membri di MEGA64, abbiamo infatti potuto scoprire il reveal di tantissimi videogiochi più o meno recenti in edizione fisica per le console di nuova generazione con alcune gradite eccezioni. Si parte con River City Girls 2, il picchiaduro a scorrimento che è in dirittura d'arrivo su Switch, PS4 e PS5. Lo stesso trattamento verrà riservato ad Undermine, il roguelike che strizza l'occhio a The Binding of Isaac che a breve potrà essere acquistato in edizione fisica.

Tra gli annunci fatti nella diretta troviamo poi la versione rimasterizzata di Blade Runner, che arriverà su PC e console il prossimo 24 giugno, proponendo una serie di novità in termini di gameplay e il supporto alla risoluzione 4K. Anche Konami ha fatto parte dell'evento con il reveal dell'edizione fisica di Skelattack e della Arcade Classic Anniversary Collection, un pacchetto contenente Nemesis, Vulcan Venture, Thunder Cross, Life Force, Typhoon, TwinBee e Scramble. I fan di DOOM potranno invece arricchire la loro collezione con la versione su cartuccia di DOOM Eternal e dell'edizione su disco di DOOM 64.

Il prossimo 8 giugno sarà il turno di Star Wars Knights of the Old Republic 2, che porterà su Switch e PC la versione rimasterizzata del capolavoro Bioware con una serie di contenuti aggiuntivi. Tra un annuncio e l'altro abbiamo anche assistito ad un trailer di Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, sebbene non sia stata ancora annunciata la data d'uscita dell'atteso titolo.

Ecco di seguito gli altri prodotti che sono in arrivo in versione fisica grazie a Limited Run Games:

Powerslave Exhumed

Spidersaurs

Lunark

Shadowrun Trilogy

Go Go Kokopolo e Go Go Kokopolo 3D (versione fisica per Nintendo 3DS)

Bill & Ted Excellent Collection

Rendering Ranger

A Boy and his Blob Retro Collection

Garden Story

Do-Don-Pachi Resurrection

Plumbers don't Wear Ties Definitive Edition

Blossom Tales 2 The Minotaur Prince

Enclave HD

American Hero

Prize Fighter

BATS

Night Trap (22 luglio)

D

ESPGALUDA 2

Glover

Tetris Effect

Frogun

Death Wish Enforcers Enhanced

A chiudere il lunghissimo elenco di annunci troviamo un'esclusiva statua di Shantae con tanto di base illuminata che verrà messa in commercio il prossimo agosto.